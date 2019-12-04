Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında kulübeyi su bastı

Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında yoğun yağış nedeniyle yedek kulübelerini su bastı.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta hava muhalefetinden dolayı ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Çizgilerin çekilmesi beklendi
Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçı için sahaya çıkan futbolcular ilginç görüntüler karşısında neye uğradığını şaşırdı. Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçının başlaması için çizgilerin çekilmesi beklendi.
Tribünden takip edecekler
Yoğun yağış nedeniyle yedek kulübelerini su bastı. İki takımın teknik heyetleri karşılaşmayı tribünden takip edecek.