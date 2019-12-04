Fenerbahçe'den sert açıklama

Fenerbahçe Kulübü, resmi siteden yaptığı açıklamayla spor yorumcusu Mehmet Ayan'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü, Ersun Yanal hakkında bir takım iddialarda bulunan gazeteci Mehmet Ayan'la ilgili resmi siteden bir açıklama yaparak ünlü yorumcuya tepki gösterdi.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

Bir YouTube hesabında spor yorumculuğu yapan Mehmet Ayan isimli şahsın, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ve özellikle Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile ilgili sarf ettiği mesnetsiz iddialara dair açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

''Birileri adına algı yönetimi yaptığı ortadadır''

Kulübümüzün gündemine dâhil olarak; kulübümüzü, yöneticilerimizi, teknik direktörümüzü yıpratmaya çalışan bu şahsın, birileri adına algı yönetimi yaptığı ortadadır.

''Amacının gazetecilik olmadığı çok açıktır''

Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın da ifade ettiği gibi ‘çamur at izi kalsın’ mantığıyla davranan, gösterilen tepki üzerine özrü kabahatinden büyük şekilde "İstihbarat neticesi anlattım. Öyle öğrendim konuyu çünkü." diye cevap verebilen bu kişinin amacının gazetecilik olmadığı çok açıktır.

Mehmet Ayan ne demişti?

Ersun Yanal'ın sözleri üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Mehmet Ayan, şu ifadeleri kullanmıştı; ''Kimseyi töhmet altında bırakmam. Ersun hocanın dediği kişi benim. Bugun Kırmızı-Çizgi Fitbol'da söyledim. Bir istihbarat neticesi anlattım. Öyle öğrendim konuyu çünkü. Oğlunu katmam hatadır. Kişisel olarak samimiyetle özür dilerim. Eleştiri sınırlarını aşmışım!''