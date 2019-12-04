Ali Babacan'ın partisine girecek deniyordu! Mehmet Şimşek bakın kimle ortaya çıktı

Bir süredir ortalarda görünmeyen eski bakanlardan Mehmet Şimşek Daho'da ortaya çıktı. Yanında ise Nusret Gökçe vardı.

Ekonomiden Sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, siyasetten çekilmişti. Ali Babacan'ın yeni kuracağı partiye katılacağı konuşulan Mehmet Şimşek'in bir süredir yurtdışında olduğu biliniyor.

Nusret'le poz verdi İngilizce paylaşım yaptı

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Katar’ın başkenti Doha’da, birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, “Salt Bae” kimliğiyle şöhret olan Nusret Gökçe ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Şimşek, İngilizce olarak attığı tweette Nusret’ten övgüyle bahsetti. Şimşek, şunları söyledi:

"Özveri + Çok çalışma + Azim + Fedakarlık + Lezzetli yemekler + Vizyon = Başarı = Nusr-Et Doha'da Saltbae içinde bir araya geldi."