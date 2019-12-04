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Yer Üsküdar! Öğretim görevlisi koca eşine dehşeti yaşattı

İSTANBUL Üsküdar'da üniversitede daire başkanı olan C.İ. isimli öğretim görevlisi, boşanmak isteyen akademisyen eşi Elif İ.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Üsküdar’da bir üniversitede daire başkanı olan C.İ isimli öğretim görevlisi kendisinden boşanmak isteyen akademisyen eşi Elif İ’yi defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, dehşet saçan öğretim görevlisi koca gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evin dışına çağırdı

İddiaya göre karı koca arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Bunu kabul etmeyen bir üniversitede daire Başkanı C.İ gece yarısı eşi Elif İ.’yi evin dışına çağırdı.

Ağır yaraladı

Burada tartışmaya başlayan çiftten öğretim görevlisi koca cebinden bıçağı çıkararak kendisi gibi öğretim görevlisi karısını defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, C.İ gözaltına alındı. Öğretim görevlisi koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, talihsiz kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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