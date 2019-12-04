NATO Zirvesi'nden ilginç kareler Trump yönünü şaşırdı Erdoğan unuttu
İNGİLTERE 'de 29 ülkenin liderlerinin katıldığı NATO Zirvesi yapılıyor. Londra'da bugün liderler bir araya geldi. Watford'daki toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile İngiltere Başbakanı Johnson konukları karşıladı. Karşılamada ilginç anlar yaşandı.
Dün ikili görüşmelerin ve “mini zirvelerin” gerçekleştiği İngiltere’nin başkenti Londra’da bugün de aile fotoğrafı çekildikten sonra NATO Liderler Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tokalaşma merasimi sırasında çekilen görüntüler dikkat çekti.
NATO Genel Sekreteri ve İngiltere Başbakanı liderleri karşıladı
Bugün NATO Liderler Zirvesi gerçekleşirken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson liderleri karşıladı. İki lider etkinliğe katılan bütün liderlerle tokalaştıktan sonra kameralara poz verdi.
Erdoğan’ı kibarca yönlendirdi
Bu sırada sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ve Johnson ile tokalaştıktan sonra sahneden inmek için ilerlerken iki ev sahibi lider şaşırdı. Stoltenberg ve Johnson, Erdoğan’ı kibarca yönlendirerek poz vermek için hatırlatma yaptı.
Bu sırada liderler tebessüm ettikten sonra Erdoğan fotoğraf çekilmesinin ardından sahneden indi.