NATO Zirvesi'nden ilginç kareler Trump yönünü şaşırdı Erdoğan unuttu

Erdoğan’ı kibarca yönlendirdi

Bu sırada sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ve Johnson ile tokalaştıktan sonra sahneden inmek için ilerlerken iki ev sahibi lider şaşırdı. Stoltenberg ve Johnson, Erdoğan’ı kibarca yönlendirerek poz vermek için hatırlatma yaptı.