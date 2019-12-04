Yarından itibaren sigaralar böyle satılacak! Bekir Pakdemirli açıkladı

Yarından itibaren yani 5 Aralık 2019 tarihi itibariyle sigaralar tek tip ve tek renkli paketlerle satılacak. Bakan Bekir Pakdemirli yeni paketlere ilişkin açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yarından itibaren (5 Aralık 2019) başlayacak sigarada düz ve standart paket uygulamasını değerlendiren Pakdemirli, "Ana amaç caydırıcılığı artırmak. Özellikle gençlerimizin cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik" ifadelerini kullandı.

Paketin üzerinde "ALO 171 Sigara Bırakma Hattı"

Pakdemirli, sağlık uyarıları alanının yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldığına dikkati çekerek, "Hatta bunun için bazı teknolojileri değiştirmek zorunda kaldık. Barkodu küçültmek için bazı sigara fabrikaları da teknolojilerini ve paketleme makinelerini değiştirmek durumunda kaldı." dedi.

Paketlerin üzerinde "ALO 171 Sigara Bırakma Hattı" mesajının da bulunacağına değinen Pakdemirli, paketlerde "18 yaşını doldurmayanlara satışın cezası hapistir." yazısının yer alacağını kaydetti.

5 Aralık'tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek. Bir aylık süreçte, yani 5 Ocak'a kadar yeni paketlerle üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam edecek. 5 Ocak 2020 itibarı ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak.

Tek renk

Yeni düzenleme ile tütün mamulleri paketlerin rengi, Pantone 448 C Mat bitişli tek renk olarak belirlendi. Marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi, markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri kaldırıldı.

Tek tip yeni paketler

Tek tip ve tek renk olacak paketler üzerindeki birleşik (resimli) sağlık uyarıları alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldı, resimli uyarı paketin ön yüzeyi yanı sıra arka yüzeyine de konuldu. 14 yeni birleşik (resimli) sağlık uyarısı belirlendi. Bütün paketlerde yer alacak ibarelerden biri de birleşik (resimli) sağlık uyarıları içerisinde yer alan ‘‘ALO 171 SİGARA BIRAKMA HATTI'' mesajı olacak.

Yeni düzenleme ile tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici ibare paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. Nargilelik tütün mamulü paketlerinin iç ambalajı ile puro ve sigarillo paketlerinin varsa iç ambalajları üzerine marka ve ayırt edici ibare siyah renkle yazılacak. Üretim tarihi ve üretim kodlama bilgileri, siyah zemine beyaz renkte yazılacak.

Paket üzerinde nikotin zifir oranı kalktı

Yeni paketlerde, yan yüzey alanlarının yüzde 50’sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı yer alıyor. Paketlerde, “Sigara içmek öldürür-hemen bırakın” genel uyarısı ile “Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70’ten fazla madde içerir” bilgi mesajı bulunacak. Hâlihazırda mevcut sigara paketlerinin yan yüzeyinin birinde %10'unu kaplayan zifir, nikotin ve karbon monoksit bırakım değerlerine ilişkin bilgilendirme kaldırıldı, paketler üzerinde bulunan “18 yaşını doldurmayanlara satılamaz” şeklindeki uyarı, “18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir” şeklinde değiştirildi.