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TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına takviye

Ekimden bu yana 62 bin sivilin yerlerinden edildiği İdlib'teki gözlem noktalarına, konvoyun ulaştığı aktarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve iş makinaları gönderdi.

TSK konvoyu, gözlem noktalarına ulaştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Astana anlaşmaları kapsamında, TSK'ya ait 12 ateşkes gözlem noktası bulunuyor.

İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki durum 

Ekim ayı başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esad rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında yaklaşık 62 bin sivil yerlerinden edildi.

Türkiye sınırına 1 milyonu aşan göç

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında, 1.300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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