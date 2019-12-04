HABER /  MEDYA

Hürriyet'ten istifa eden Vahap Munyar'ın yeni adresi belli oldu

Eve tebligat gönderilerek çalışanların işten çıkarıldığı sırada Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa eden Vahap Munyar, Dünya gazetesiyle anlaştı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden 31 Ekim 2019'da istifa eden Vahap Munyar, kişisel Twitter hesabında Dünya gazetesiyle anlaştığını duyurdu.

"38 yıl sonra..."

Munyar, "38 yıl sonra Dünya’ya, ekonomi gazeteciliğindeki ilk yuvama döndüm" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Munyar, 22 Mayıs 2018'de Fikret Bila'dan devraldığı Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden, çalışma arkadaşlarının evlerine tebligat gönderilerek işten çıkarıldığı dönemde istifa etmişti. 31 Ekim 2019'da görevinden ayrılan Munyar, konuya dair Munyar, 22 Mayıs 2018'de Fikret Bila'dan devraldığı Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden, çalışma arkadaşlarının evlerine tebligat gönderilerek işten çıkarıldığı dönemde istifa etmişti. 31 Ekim 2019'da görevinden ayrılan Munyar, konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Balerin Ceren Özdemir cinayetinde yeni bilgi! Katil zanlısını ablası görmüş Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yarından itibaren sigaralar böyle satılacak! Bekir Pakdemirli açıkladı
YSK AK Partili belediye başkanını görevden alacak
Fatih Altaylı'dan Hasan Cemal tepkisi: Gitmez kovsan gitmez...
Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında kulübeyi su bastı
Şule Çet davasında karar açıklandı! Tecavüz edip rezidanstan attılar deniyordu
Temel Karamollaoğlu'nun asgari ücret talebi şaşırttı 6500 lira olmalıymış!
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç ve TFF ve MHK'yi bombaladı
Doğa Koleji kimin Doğa Koleji sahibi Ömer Saçaklıoğlu kimdir?
ABD'den 22 milyar dolarlık denizaltı yatırımı
Bayburt'ta Roma dönemine ait 3 bin yıllık yeraltı şehir bulundu
Yer Üsküdar! Öğretim görevlisi koca eşini bıçaklayarak öldürdü
AÖL sınav giriş yerleri açıklandı TC ile AÖL sınav yeri sorgulama
Yorumlar