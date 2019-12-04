Hürriyet'ten istifa eden Vahap Munyar'ın yeni adresi belli oldu

Eve tebligat gönderilerek çalışanların işten çıkarıldığı sırada Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa eden Vahap Munyar, Dünya gazetesiyle anlaştı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden 31 Ekim 2019'da istifa eden Vahap Munyar, kişisel Twitter hesabında Dünya gazetesiyle anlaştığını duyurdu.
"38 yıl sonra..."
Munyar, "38 yıl sonra Dünya’ya, ekonomi gazeteciliğindeki ilk yuvama döndüm" ifadesini kullandı.
38 yıl sonra Dünya’ya, ekonomi gazeteciliğindeki ilk yuvama döndüm. pic.twitter.com/EJUELnrBxk— Vahap Munyar (@VahapMunyar) December 4, 2019
Ne olmuştu?
Munyar, 22 Mayıs 2018'de Fikret Bila'dan devraldığı Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden, çalışma arkadaşlarının evlerine tebligat gönderilerek işten çıkarıldığı dönemde istifa etmişti. 31 Ekim 2019'da görevinden ayrılan Munyar, konuya dair Munyar, 22 Mayıs 2018'de Fikret Bila'dan devraldığı Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden, çalışma arkadaşlarının evlerine tebligat gönderilerek işten çıkarıldığı dönemde istifa etmişti. 31 Ekim 2019'da görevinden ayrılan Munyar, konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.