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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde Trump'la görüştü

NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafının çekilmesiyle başladı. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

Londra'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nden önce liderler bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en ön sırada, ABD Başkanı Donald Trump'la yan yana yer aldı.

Fotoğraf çekiminin ardından zirve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

Görüşme yarım saat sürdü

Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Görüşmede Binali Yıldırım da vardı

Görüşmede; AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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