İngiltere'deki NATO Liderler Zirvesi'nde bir ilk dünyanın gözü bu zirvede

70'inci yıl dönümünü kutlayan NATO Liderler Toplantısı İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Watford kentinde The Grove Otel'de yapılıyor. Liderler zirvenin yapılacağı otelde zirve öncesi aile fotoğrafı çektirdi. Liderlerin aile fotoğrafı çektirmesi liderler yerlerini aldı ve oturum başladı.

Zirveye NATO’nun 29 üye ülkesinin liderleri katıldı.. Bunlar arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau bulunuyor.

Zirvenin programı oldukça yoğun, dördüncü kez NATO Zirvesi'ne başkanlık yapıyor. Jens Stoltenberg oturumları açtı.

Normal koşullarda NATO zirveleri birkaç güne yayılıyordu ancak bu zirvede resmi oturum sadece 3 saatle sınırlandırıldı. Burada her lidere sadece 4 dakika konuşma süresi tanındı.