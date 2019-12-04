POLİTİKA

Donald Trump’ın Türkiye açıklamaları liderlerin gündemine oturdu

Dünyanın gözü İngiltere'nin başkenti Londra'da... Dün başlayan ve bugün de devam edecek olan NATO Zirvesi'nde liderler arasında ikili görüşmeler ve toplantılar devam ederken dün liderlerin haberi olmadan çekilen bir görüntü uluslararası kamuoyunda gündem yarattı.

Dünya liderleri dünden beri Londra’da yoğun bir görüşme trafiğinin içinde… NATO Zirvesi için İngiltere’de bulunan liderler hem ikili görüşmeler hem de “mini zirveler” arasında basın mensuplarının karşısına da çıkarak dünya gündeminin bir numaralı maddesi oldu.

Zirve öncesinde birbirleriyle atışan ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dün basın mensupları karşısına çıkarak açıklamalarda bulunması gündeme bomba gibi düştü. Türkiye’nin sınır güvenliğini korumak ve terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı örnek göstererek “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” diyen Macron dün Türkiye’ye suçlamalarda bulunurken ABD Başkanı da S-400 dolayısıyla Türkiye’ye yaptırım uygulanmasının masada olduğunu duyurdu.

Özellikle Trump’ın uzun süren toplantısı Londra’daki diğer liderlerin gündem maddesi oldu. Kanada merkezli Canadian Broadcasting Corporation tarafından yayınlanan videoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile sohbet ederken görülüyor.

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