Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu sorusuna yanıt

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında İstanbulspor'u konuk etti. Seyircisiz oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal maçın ardından mücadeleyi ve futbolcuların performansını yorumladı.

''Erken hasat problem yaratır''

2 dakika içinde bir asist yapıp bir de gol atan Ferdi için konuşan Yanal, "Şundan emin olun ki Fenerbahçe'nin geleceği için bir takım planlar yapıyoruz. Bazen taraftarlarımız bize serzenişlerde bulunuyor ama oyuncuları kaybetmeden kazanmak bizim arzumuz içinde var. Ferdi daha genç bir oyuncu. Erken hasat problem yaratır. Yavaş yavaş, doğru zamanda kullanmak önemli. Eksikleri var, geliştirdikçe daha iyi olacak. Doğru zamanda, doğru yerde kullanacağız. Takım, camia, oyuncu hazır olmalı.'' dedi.