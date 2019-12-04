MasterChef'te Tuana Balkan şarkısı Ederlezi ile büyüledi!

Jüri üyeliklerini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef bu hafta çok özel bir yere konuk oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun çekimleri Üsküdar'da bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu şeflerin istediği menüyü hazırladılar. Takımların yaptığı yemekleri tadan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim görenler ise takımların yaptıkları yemekleri tadarak puan verdi.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören Tuana sesiyle herkesi derinden etkiledi. Tuana'nın seslendirdiği Bosna şarkısı olan Ederlezi ile herkesin tüyleri diken diken oldu.