DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı’nda verilen resepsiyona katıldı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı’nda verilen resepsiyona iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından NATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna verdiği resepsiyona katıldı. Resepsiyona katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.

ERDOĞAN LONDRA

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