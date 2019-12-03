DÜNYA

Londra’da Cumhurbaşkanı Erdoağan'ın katıldı Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zirve gayet iyi geçti” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı’na katılmak üzere geldiği İngiltere’nin başkenti Londra’da Suriye konulu Dörtlü Zirve’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleştirilen zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. TSİ 19.30’da zirvenin sona ermesinin ardından Başbakanlık Ofisi’nden Almanya Başbakanı Merkel sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti ayrıldı. Zirveden ayrılırken açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zirve gayet iyi geçti” dedi.

Dörtlü Zirve’nin ardından Başbakanlık Ofisi’nden son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayrıldı. Zirvede Suriye’nin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

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