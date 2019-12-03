MAGAZİN

Can Yaman'dan kadın hayranına ahlaksız yanıt! 'Arka odaya geçelim kanıtlarım'

İSPANYA'da katıldığı bir programda Can Yaman, kadın hayranının sorusuna edepsizce bir cevap vererek öpücük yolladı.

Geçtiğimiz günlerde İspanya'ya giderek havalimanında hayranları tarafından karşılanmasıyla olay olan Can Yaman, orada katıldığı televizyon programında tercüman eşliğinde kendisine gelen soruları yanıtladı. Yaman, bir kadın hayranına verdiği tepkiyle ağızları açık bıraktı.

Televizyon programında bir kadın seyirci Can Yaman'a İspanyolca olarak "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" dedi.

Can Yaman'ın İspanyol kadına verdiği cevap stüdyoda ilginç anlara sebep oldu. Tercümanın çevirdiği soruya cevap veren Can Yaman ise eliyle stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan NATO'nun Baltık savunma planı açıklaması
TikTok'a kullanıcı bilgilerini Çin'e sattığı iddiasıyla dava açıldı
Vladimir Putin'den NATO'yla ilgili kriz çıkaracak sözler!
Bursa'da kendi evini yakan şizofreni hastası kadın: Şeytanı yaktım
Tunceli'de askeri zırhlı araç devrildi yaralı askerler var
Yapı Kredi konut kredisi faiz oranını yüzde 0,99'a çekti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mucize Doktor'un Vefa'sı Taner Ölmez halay performansıyla göz doldurdu
Kip Kırmızı Çizgi Fitbol'u Sundu
Kırmızı Çizgi Fitbol canlı- Ali Koç Ersun Yanal'ı ya kovsun ya sahip çıksın
Mustafa Şentop'tan Meral Akşener'in özel uçak kiraladı iddiasına yanıt
Gurbetçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da yoğun ilgi
AGİ zammı belli oldu mu 2020 yeni AGİ ödeme tablosu
Kip Kırmızı Çizgi Fitbol'u Sunar
2020'de 15 tatil ne zaman okullar ne zaman kapanıyor?