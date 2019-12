Can Yaman'dan kadın hayranına ahlaksız yanıt! 'Arka odaya geçelim kanıtlarım'

Geçtiğimiz günlerde İspanya'ya giderek havalimanında hayranları tarafından karşılanmasıyla olay olan Can Yaman, orada katıldığı televizyon programında tercüman eşliğinde kendisine gelen soruları yanıtladı. Yaman, bir kadın hayranına verdiği tepkiyle ağızları açık bıraktı.

Televizyon programında bir kadın seyirci Can Yaman'a İspanyolca olarak "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" dedi.

Can Yaman'ın İspanyol kadına verdiği cevap stüdyoda ilginç anlara sebep oldu. Tercümanın çevirdiği soruya cevap veren Can Yaman ise eliyle stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını verdi.