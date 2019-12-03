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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra ziyareti öncesi son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu.

"NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz NATO'nun vazgeçilmez ortağıdır. Türkiye NATO misyonuna en fazla destek veren ülkedir." ifadelerini kullandı.

Termik santrallerle ilgili düzenlemeyi veto etmesine ilişkin konuşan Erdoğan, "Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş bitmiştir." dedi.

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