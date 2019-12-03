Aşk Ağlatır 14. bölüm fragmanı

Beşiktaş Kayserispor maçı özeti ve golleri

Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı ile barıştı!

AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum

Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var