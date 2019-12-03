MEDYA

Aşk Ağlatır 14. bölüm fragmanı

Aşk Ağlatır dizisi 14. yeni bölümüyle 8 Kasım 2019 Pazar akşamı Show TV'de olacak. Aşk Ağlatır'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Aşk Ağlatır 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde neler olacak? Aşk Ağlatır 8 Kasım 2019 Pazar akşamı Show TV'de...

Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun 'Love That Makes You Cry' dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.

Dizide, taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesi anlatılıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'den Şehir Üniversitesi açıklaması
Beşiktaş Kayserispor maçı özeti ve golleri
Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı ile barıştı!
AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum
İran'daki gösterilerde ölü sayısı hızla artıyor
Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sevgili Geçmiş 7. bölüm fragmanı
Kütahya'da otomobili ile direğe çarpan sürücü yaralandı
Yarıyıl tatili ne zaman 2020 15 tatil geri sayım başladı
Denizli'de öldürdüğü şahsı gömmeye çalışırken yakalandı
Arka Sokaklar 534. bölüm 2. fragmanı
Didem Soydan bakın neler söyledi ABD bayrağı önünde göğüslerini açıp poz vermişti
Kimse Bilmez 25. bölüm 2.fragmanı
Öğretmen atamaları 2020 son haberler atamalar hangi ay?