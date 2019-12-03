MEDYA

Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanı

Zalim İstanbul dizisi 22. yeni bölümüyle 9 Aralık 2019 Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak. Zalim İstanbul'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Zalim İstanbul 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Zalim İstanbul 2 Aralık 2019 Pazartesi akşamı Kanal D'de...

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'den Şehir Üniversitesi açıklaması
Beşiktaş Kayserispor maçı özeti ve golleri
Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı ile barıştı!
AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum
İran'daki gösterilerde ölü sayısı hızla artıyor
Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aşk Ağlatır 14. bölüm fragmanı
Sevgili Geçmiş 7. bölüm fragmanı
Yarıyıl tatili ne zaman 2020 15 tatil geri sayım başladı
Kütahya'da otomobili ile direğe çarpan sürücü yaralandı
Denizli'de öldürdüğü şahsı gömmeye çalışırken yakalandı
Didem Soydan bakın neler söyledi ABD bayrağı önünde göğüslerini açıp poz vermişti
Arka Sokaklar 534. bölüm 2. fragmanı
Öğretmen atamaları 2020 son haberler atamalar hangi ay?