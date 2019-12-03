Erdoğan'dan Adil Öksüz çıkışı: Karga tulumba alır gelir mi onu da görürüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cüleri koruyan ülkeleri eleştirerek, "Aslında bu ifade bu haddini bilmez malum kişi, bu ülkeden kaçmıştır ama sürekli olarak ne yazık ki gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından koruma altında." ifadelerini kullandı.

"Adreslerini verdik teslim etmediler"

"Şu anda ona benzer binlerce FETÖ'cü terörist buralarda yaşıyor." diyen Erdoğan, "Biz bunların iadesini istedik, adreslerini verdik. Maalesef bize bunları teslim etmediler. Şu anda bununla ilgili böyle bir durum yok." dedi.

"Karga tulumba alır gelir mi onu da görürüz"

Konuya ilişkin tavrını sert koyan Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımız bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi onu da görürüz." uyarısı yaptı.