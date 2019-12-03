Rıdvan Dilmen'i isyan ettiren pozisyon: İnsanların aklıyla alay edilmesin

Süper Lig'de 13. hafanın kapanış maçında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-1 yenerek zirve yarışını devam ettirdi.

Müsabakanın 30. dakikasında Caner Erkin, sol çizgiye inerek ortasını yaptı ve Gökhan Gönül topun gelişine vurarak golü attı. Caner Erkin'in topu oyun alanını terk etmeden çevirip çevirmediği tartışma konusu oldu.

VAR'dan gol için onay beklendi

Kayserispor kalecisi Silviu Lung bir itirazda bulundu. Maçın hakemi Ümit Öztürk, Kayserisporlu oyuncuların santra yapmamasını istedi ve VAR'dan gol için onay bekledi. Video Asistan Hakemler Volkan Bayarslan ve Ceyhun Sesigüzel, topun oyun alanını terk etmediğine hükmetti ve Ümit Öztürk golü verdi.

''İnsanların aklıyla alay edilmesin''

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında, konuyla ilgili konuşurken şu ifadeleri kullandı;

"İnsanların aklıyla alay edilmesin. Caner Erkin'in topu çıktı mı, çıkmadı mı görelim. Ofsaytı merak etmiyoruz ki, bari onu göstermeyin. Caner Erkin'in pozisyonunda çıkıp, çıkmadığını iki saat sonra vermesinler. Bize vermesinler de hakeme anında versinler."