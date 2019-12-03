DÜNYA

Gurbetçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da yoğun ilgi

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da yaşayan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle Londra’da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı’na katılmak üzere İngiltere’ye geldi.

İngiltere'de yaşayan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan burada İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve’ye ilişkin, "Barış Pınarı Harekatı'nda gelişmeler ne durumda nereye geldik, bunu bir değerlendireceğiz. Bizim hazırladığımız plan ve projeler konusunda da kendilerinin verebileceği destekler neler olabilir. Onların bizden talepleri neler olacak onları da dinlemiş olacağız. Temenni ederim ki iyi bir niyetle toplanmış oluruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan’ın ayrıca, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve’ye iştirak etmesi planlanıyor. Zirve’de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan NATO'nun Baltık savunma planı açıklaması
TikTok'a kullanıcı bilgilerini Çin'e sattığı iddiasıyla dava açıldı
Vladimir Putin'den NATO'yla ilgili kriz çıkaracak sözler!
Bursa'da kendi evini yakan şizofreni hastası kadın: Şeytanı yaktım
Tunceli'de askeri zırhlı araç devrildi yaralı askerler var
Yapı Kredi konut kredisi faiz oranını yüzde 0,99'a çekti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kip Kırmızı Çizgi Fitbol'u Sunar
Büyükçekmece'de tır devrildi! Kaza sonucu TEM otoyolu kapandı
Kırmızı Çizgi Fitbol canlı- Ali Koç Ersun Yanal'ı ya kovsun ya sahip çıksın
Trump: “Erdoğan ile iyi anlaşıyorum"
Cem Yılmaz'a açtığı dava reddedilen Prof. Dr. Orhan Kural ağladı
AGİ zammı belli oldu mu 2020 yeni AGİ ödeme tablosu
Ali Babacan'ın partisine katılacak HDP'li isim kim İsmail Saymaz açıkladı
2020'de 15 tatil ne zaman okullar ne zaman kapanıyor?