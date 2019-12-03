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Meral Akşener'den EYT açıklaması: Öyle anlatıldığı öyle şişirildiği gibi zor değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener'in gündeminde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT meselesi vardı. Akşener, 'Öyle anlatıldığı öyle şişirildiği gibi zor değil' dedi.

İYİ Parti lideri Akşener partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biz şuna inanıyoruz:  Hayatın ve kaderimizin karşımıza çıkardığı engeller, azimle, mücadeleyle aşılır. Ancak, beceriksizliğin, nasipsizliğin çıkardığı engeller, hayatlarımızda büyük yaralar açar, büyük izler bırakır. Bir toplumun medeniyet ölçüsü, o toplumun, dezavantajlı bireylerinin karşılaştığı zorluklardır. Onlar ne kadar zorlanıyorsa, medeniyet o kadar yaralı demektir. Onların hayatı ne kadar kolaylaşıyorsa, o ülkede medeniyet yükseliyor demektir. Bu noktada adım atarken, kararlı olmak, cesur olmak gerekir.

Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi; medeniyet yolunun taşlarını, sadece cesurlar döşer. Biz, eğitimden, günlük yaşama kadar her alanda, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmanın, bu yola taş döşemek olduğuna inanıyoruz. Bunun gereğini yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

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