Mustafa Şentop'tan Meral Akşener'in özel uçak kiraladı iddiasına yanıt

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un özel uçak kiralayıp Cibuti'yi gitmesini eleştirdi. Şentop ise bu iddiaları yalanladı. Sabah saatlerinde partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin ekonomik harcamaları ve EYT hakkında konuştu.

Akşener, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı Cibuti'deki 42. Afrika Parlamenter Birliği'nin Konferansı'nı anımsatıp ''Özel bir uçak kiralıyorlar. 22 bin dolar yakıt masrafı, 108 bin dolar da kiralama ücreti var, toplamda 744 bin liralık bir seyahat. Vicdansızlar'' demişti.

Mustafa Şentop cevap verdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise gazetecilerin bu iddiaları sorması üzerine; "Cibuti'ye gidişimiz bir cami açılışı değil. Bu yalan. Bir cami açtık, evet. Ama cami açılışı için gitmedik. 42. Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı için gittik. Bu ziyarete bir uçak kiralanmadı. Bunu söylemek sadece bize değil, Türkiye'ye bir iftiradır. Türkiye'nin uçak kiralamaya ihtiyacı yok. Türkiye'nin devlet ziyaretleri için kullanacağı uçaklar var."