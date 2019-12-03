SPOR

Rıza Çalımbay: “Maçın sonuna kadar disiplinden kopmadık”

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Esenler Erokspor karşısında maçın başından sonuna kadar disiplinli oynadıklarını ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında DG Sivasspor, deplasmanda Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından konuşan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadık, güzel galibiyet aldık. Ters ve iyi bir takıma karşı oynadık. Onların 3-4 maçını seyrettik, ona göre geldik. Dezavantajlarımızdan biri suni çimde oynamamızdı, zor geldi. Bazı arkadaşlarımız yeni oynadı" diye konuştu.

Süper Lig'in 14. haftasında oynayacakları Yeni Malatyaspor maçına da değinen Çalımbay, "En önemli maçlarımızdan birini oynayacağız. Bu maçı mutlaka iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. 4 final maçımız vardı. Biri gitti, 3'ü kaldı. Bunlardan biri de Malatyaspor maçı olacak. Zor olacağını biliyoruz. Tek sıkıntımız Yatabare'nin cezalı olması. İyi şekilde ayrılacağız, takıma güveniyorum" şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İletişim Başkanı Altun: Türkiye’nin istediği çok net!
Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu
Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti
Başkan Erdoğan Londra'da dörtlü zirveye katıldı
Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı
Fenerbahçe kupada avantajı kaptı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! İnfazı yapan meğer...
Sudan'da seramik fabrikasında patlama: 23 ölü, 130 yaralı
Kırmızı Çizgi Fitbol canlı- Ali Koç Ersun Yanal'ı ya kovsun ya sahip çıksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı’nda verilen resepsiyona katıldı
Londra’da Cumhurbaşkanı Erdoağan'ın katıldı Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi
AGİ zammı belli oldu mu 2020 yeni AGİ ödeme tablosu
Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı
2020'de 15 tatil ne zaman okullar ne zaman kapanıyor?