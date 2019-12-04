SPOR

Vedat Muriç'ten Deniz Türüç'e: Hadi başka kapıya

Fenerbahçeli Deniz Türüç, ''Takım için nasıl faydalı olabilirsem, gerekirse forvette de oynarım. Vedat'ın maşallahı var tabii.'' sözlerine Vedat'tan esprili bir yanıt geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcüleri Deniz Türüç ile Vedat Muriç arasında canlı yayında tatlı bir atışma yaşandı.

''Gerekirse forvette de oynarım''
İlk olarak konuşan Deniz Türüç, "Hoca nerede şans verirse, orada oynamaya hazırım. Kanatta, 10 numarada, sol bekte oynayacağım diye bir şey yok, takım için nasıl faydalı olabilirsem, gerekirse forvette de oynarım. Vedat'ın maşallahı var tabii. Şaka bir yana, ben hazırım." ifadelerini kullandı.

''Deniz'e başka kapıya diyorum"
Deniz Türüç'ün "Gerekirse forvet de oynarım" sözlerine takılan Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, "Burada rencide etmeyeyim arkadaşı. Deniz'e başka kapıya diyorum" cevabını verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den Çin'e karşı Uygur Türkleri yasa tasarısı! Yaptırımlar kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş adamıyla telefon diyalogları kulislere sızdı
Merih Demiral'dan bomba Ronaldo anısı! Bakın nasıl tanışmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 suça asla indirim yapılmasın talimatı
Kütahya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
FETÖ mensupları Hristiyanların Şükran Günü'nü kutladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bunalıma girdi, kendini tabancayla kafasından vurdu
Hercai 24. bölüm 2. fragmanı
Tokat haritalı hava durumu kar başladı akşama dikkat
Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm 3.fragmanı
Azize 4. bölüm fragmanı
Bolu saatlik hava durumu kar başladı meteoroloji alarm verdi
MasterChef'te Tuana Balkan şarkısı Ederlezi ile büyüledi!
Eskişehir hava durumu kar başladı kaç gün sürecek