Vedat Muriç'ten Deniz Türüç'e: Hadi başka kapıya

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcüleri Deniz Türüç ile Vedat Muriç arasında canlı yayında tatlı bir atışma yaşandı.

''Gerekirse forvette de oynarım''

İlk olarak konuşan Deniz Türüç, "Hoca nerede şans verirse, orada oynamaya hazırım. Kanatta, 10 numarada, sol bekte oynayacağım diye bir şey yok, takım için nasıl faydalı olabilirsem, gerekirse forvette de oynarım. Vedat'ın maşallahı var tabii. Şaka bir yana, ben hazırım." ifadelerini kullandı.

''Deniz'e başka kapıya diyorum"

Deniz Türüç'ün "Gerekirse forvet de oynarım" sözlerine takılan Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, "Burada rencide etmeyeyim arkadaşı. Deniz'e başka kapıya diyorum" cevabını verdi.