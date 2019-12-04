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Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti

ORDU'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20), ağır yaralandı. Şüpheli kaçarken, genç kız ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yığıldı. 

Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ceren Özdemir (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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