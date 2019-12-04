DÜNYA

Şosyal medyada olay olan görüntüler! Küçük çocuğu şaka diyerek çöpe attılar!

İRAN'lı iki şahıs küçük bir çocuğu güya şaka yaptı. Küçük çocuk çöp toplarken arkasından yaklaşan şahıs çocuğu çöp konteynırının içine attı.

İran'lı iki şahıs küçük bir çocuğu güya şaka yaptı. Küçük çocuk çöp toplarken arkasından yaklaşan şahıs çocuğu çöp konteynırının içine attı.

İki şahsın şaka diyerek çöp konteynırına attığı görüntüler tepki topladı. İran Elburz Valiliği tarafından yapılan açıklamada şahısların polis tarafından yakalandığı ifade edildi.

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