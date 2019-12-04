GÜNCEL

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

VAN’ın Çaldıran ilçesinde silahın kazara ateş almasıyla şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir’in memleketi Adıyaman’a ateş düştü.

Edinilen bilgilere göre, Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık günü pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir (23), silahın kazara ateş alması sonucu vuruldu. Ağır yaralanan Demir kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybederek şehit düştü.

5 çocuklu ailenin 3. çocuğu olan Demir'in babası Mehmet Demir ile annesi Figen Demir'e, valilik görevlileri tarafından acı haber verildi. Şehidin merkez Siteler Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk Bayrakları asıldı. Şehidin baba ocağına gelen Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, baba Mehmet Demir ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Apple'ın bir açığını daha buldu! Ünlülerin hesaplarına girip fotoğraflarına ulaştı
Arsenal’in gözü Merih Demiral’ın üzerinde
Boğaz manzaralı yalı tutup sahte banka şubesi açtılar
Şanlıurfa'da ailesine tacizci dadandı! Hayatını adeta kabusa çevirdi
Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü cayır cayır yandı
Muğla'da lunaparkta korkunç kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ali Koç'tan Fenerbahçe'nin Socar'a satılacağı iddiasına ilk yorum
Şule Çet cinayeti arşiv görüntüleri
AÖL sınav giriş yerleri açıklandı TC ile AÖL sınav yeri sorgulama
Şosyal medyada olay olan görüntüler! Küçük çocuğu şaka diyerek çöpe attılar!
Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine sonra ağaca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
BİLSEM sınavı ne zaman 2020 BİLSEM sınavı başvuru tarihi
Tolgay Arslan sitem etti: Geceleri uyuyamıyorum
Hac fiyatları 2020 kaç para oldu konaklama türüne göre yeni fiyat