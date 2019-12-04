Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a çağrı: Ersun Yanal'ı ya kovun ya sahip çıkın

''Bazı adam da zayıf zamanlarda destek ister''

Maçtan sonra Ersun Yanal'ın 'Ali gider, Mehmet gider, Ersun gider' sözü boşuna söylenmedi. Çok yalnız kaldı. Fatih Terim gibi karaktersen Florya'ya kimsenin gelmesini istemezsin. Sıkıntılar olduğunda da çözersin. Şenol Güneş'sen çalışanların her şeyiyle ilgilenirsin. Gerekirse başkanla kavga edersin. Bazı adam da zayıf zamanlarda destek ister.

''Ersun Yanal'ın yanında durdu''

Aziz Yıldırım, hiç istemedi Ersun Yanal'ı. Aykut Kocaman istifa etmişti. Yüksel Çağlar, 'ben kefilim' dedi. 30 gün beklettiler. Lucescu'ya gittiler. Sonra geldi. Fenerbahçe birinci hafta Konya'ya yenildi. Geldi burada Arsenal'e 3-0 yenildi. Eskişehir'i 1-0 kazandı. Döndü Arsenal'e yenildi. Sonra Avrupa yasağı geldi. Geldi Sivas maçını 5-2 kazandılar. Aziz bey o hafta Samandıra'ya geldi. Ersun Yanal'ın yanında durdu 'hepini kovarım hocayla devam ederim' dedi. Bu desteği verdi o dönem. Ondan sonra takım yükseldi. Nisan ayında şampiyon oldular. Bazen destek olmak lazım.

''Ya kovun ya sahip çıkın''

Ali Koç'a sesleniyorum. Ya bu adamı kovun, bir tane hoca getirin yurt dışından ya da sahip çıkın. Böyle ortada kalmayın. Bu adam da duyuyor. Başkan memnun değil. Etrafındakiler 'kovun' diyor. Savunan da var. Başkan ortada. Adam da başkana bakıyor. Ersun'un bin tane hatası var. Bu bir yöntemdir. Sonuçlarına katlanırsın. Şampiyon olamazsa zaten gider. Şampiyon olsa da gönderebilirsin. On kişi masadalar Türkçe konuşmuyorlar.''