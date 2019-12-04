Traktör sürücüsü TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Olay, 3 Aralık saat 08.30 sıralarında Yeşilova girişindeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi.

Cevdet Akhan (77), kullandığı 15 DP 235 plakalı traktörle sola dönüş için manevra yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen Cengiz Çelik'in (43) kullandığı 15 KF 504 plakalı yem yüklü TIR'ı fark eden traktör sürücüsü durmaya çalıştı. TIR şoförü ise traktöre çarpmamak için manevra yaptı. Her iki araç da güçlükle durabilirken, TIR'ın dorsesi ile traktör hafif şekilde çarpıştı. Kaza nedeniyle traktör ile TIR'ın dorsesinde hasar oluştu.