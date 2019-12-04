Erdoğan'ın veto etmişti! Termik santrallere filtre düzenlemeside flaş gelişme

Termik santrallerin bacasına filtre takılmasını 2.5 yıl erteleyen 5. madde kanundan çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vetosu sonrası TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'dan çıkarıldı.

Neden veto ettiğini açıklamıştı

İlgili şirketleri "sözlerinde durmamakla" suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bunları böyle çalıştıramayız. Siz çok para kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine müsaade etmeyiz. Bir tarafta halkım diğer tarafta sermaye var. Kimse kusura bakmasın" diyerek neden veto ettiğini açıklamıştı.