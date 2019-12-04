Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesinde liderlere 4 dilde kitapçık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Londra’da gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Zirve’de, İletişim Başkanlığınca 4 dilde hazırlanan “Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye” adlı kitabı Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a kendi dillerinde takdim etti.