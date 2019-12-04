Son seçim anketi Metropoll'den geldi iki partinin oyu yükselişe geçti
Son seçim anketi Metropoll Araştırma'dan gelirken, eylül ayında yüzde 40.2 olan AK Parti'nin oyları, ekim ayında 43.2'ye yükseldiği görülüyor.
MetroPOLL Araştırma tarafından "Türkiye'nin Nabzı Eylül ve Ekim Ayı Araştırmaları" başlığıyla yayınlanan son ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete göre; Eylül ayında yüzde 40.2 olan AK Parti'nin oyları, Ekim ayında 43.2'ye yükseldiği görülüyor. Aynı ankette CHP'nin oyları Eylül ayında yüzde 24.6 olarak belirlenirken, Ekim'de yüzde 23.4'e gerilediği görülüyor.
AK PARTİ
- Eylül 2019 oy oranı 33,2 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 40,2
- Ekim 2019 oy oranı: 35,2 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 43,2
CHP
- Eylül 2019 oy oranı 20,3 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 24,6
- Ekim 2019 oy oranı: 19,0 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 23,4
MHP
- Eylül 2019 oy oranı 8,8 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,7
- Ekim 2019 oy oranı: 9,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 11,9