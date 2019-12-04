Son seçim anketi Metropoll'den geldi iki partinin oyu yükselişe geçti

MetroPOLL Araştırma tarafından "Türkiye'nin Nabzı Eylül ve Ekim Ayı Araştırmaları" başlığıyla yayınlanan son ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete göre; Eylül ayında yüzde 40.2 olan AK Parti'nin oyları, Ekim ayında 43.2'ye yükseldiği görülüyor. Aynı ankette CHP'nin oyları Eylül ayında yüzde 24.6 olarak belirlenirken, Ekim'de yüzde 23.4'e gerilediği görülüyor.