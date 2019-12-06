İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ayıp ya' dedi yeni ceza uygulamasını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Çağrı Merkezlerine gelen 26 milyon 270 bin asılsız asılsız ihbarlara tepki göstererek "Ayıp ya... Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı'nda açıklamalar yaptı.

26 milyon 270 bin asılsız ihbara tepki gösterdi

112 ile ilgili bakanlığa geldiği günlerden itibaren yoğun çalışma yaptıklarını, bu alanda yaşanan gelişmelerin önemli olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"1 Ocak-30 Kasım 2019 arasında 44 ildeki yeni nesil 112 çağrı merkezlerimize gelen toplam çağrı sayısı 39 milyon 216 bin 435'tir. Bu ihbarların yüzde 68'i yani 26 milyon 270 bini asılsız ihbardır. Ayıp ya... 12 milyon 496 bini de gerçek ihbardır. Biz bunu düzeltebiliriz. Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak mesele ceza tahsil etmek değil hayat kurtarmaktır."

Bakan Soylu, program sonunda katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

"Çağrı cevaplama süresini 60 saniyeye düşmemiz lazım"

Acil durum çağrılarının tek numara altında birleştirilmesi uygulamasının ilk örneklerinin 1937'de İngiltere'de başladığını vurgulayan Soylu, ABD'de ise tüm acil aramalar için 1968'den bu yana 911 sisteminin kullanıldığını ifade etti.

Soylu, Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilen ve tüm acil çağrıları tek numarada toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi Sistemi'nin 2005'te pilot il Antalya'da uygulanmaya başlandığını anımsattı.

Sistemin 45 ilde faaliyette olduğunu aktaran İçişleri Bakanı Soylu, şöyle konuştu:

"12 ilimizde bina inşaatı devam ediyor. 25 ilimizde donanım kurulumu başladı. Aydın'da donanım kurulumuna başlama aşamasında, Tekirdağ'da ise henüz ihale aşamasındadır. 45 ildeki uygulamada 7 kurumun acil çağrıları tek numara altında toplanmıştır. Sistem şu anda Türkiye nüfusunun yüzde 76'sına hizmet vermektedir. Diğer illerimizde 112 numarası, sadece ambulans ve sağlık hizmetleri için faaliyettedir. Projeyle ilgili yerli ve milli olarak üretilmiş bulunan yeni nesil acil çağrı yazılımı, bakanlığımız bünyesinde üretilmiş, uluslararası ödüle layık görülmüş bir yazılımdır. Halihazırda çağrı alıcı ve cevaplama süresi geçen yıla göre yüzde 16 kısalarak 2,79 saniyeye, çağrı alıcı görüşme süresi yüzde 1,63 hızlanarak 21 saniyeye, çağrı yönlendirici cevaplama süresi yüzde 24 hızlanarak 5,38 saniyeye, çağrı yönlendirici görüşme süresi de 57 saniyeye düşmüştür. Toplam süre ise geçen yıla göre 3 saniye azalarak 86,98 saniye olmuştur. Burada bizim 60 saniyeye düşmemiz lazım. Bunun sebebi de artık kendimize ait model üretmiyoruz."