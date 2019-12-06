Bakan Murat Kurum'dan termik santral açıklaması! Mevzuata uymazsa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termik santrallere baca filtresini erteleme kararını veto etmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamada bulunarak " Bu ay içinde 13 termik santralin ayrı ayrı incelemesi yapılıp son durumu tespit edilecek." dedi.

Havayı kirleten 15 termik santralin bacasına filtre takılmasını iki buçuk yıl erteleyen düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmişti. Bunun sebebini ise Erdoğan "Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş bitmiştir." diyerek açıklamıştı.

Kirlilik sebebiyle yasayı veto etmişti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre mevzuatına uymayan termik santrallere ilişkin açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini hatırlattı. Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız, termik santrallerin bacalarındaki kirlilik sebebiyle yasayı veto etti. Bu anlamda gerçekten çevre hassasiyeti olan çok önemli bir lidere ve eşine sahibiz, bu ülke olarak önemli bir değer. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yürüteceği ortak çalışma ile insan sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla termik santrallere ilişkin yeni bir sürecin başladığını açıkladı.

'Kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız'

Bakanlıklara bağlı ekiplerin, aralık ayı boyunca 13 termik santrali ayrı ayrı inceleyeceğini vurgulayan Kurum, şunları söyledi:

"13 termik santralimiz var. Bunların durumları tamamen birbirinden farklı. İllerimize, termik santrallerin son durumunun tespit edilmesi için talimat gönderdik. Aralık ayı içerisinde 13 termik santralimizin her birinin ayrı ayrı incelemesini ekiplerimiz yapacaklar, son durumlarını tespit edecekler. İllerimizden gelen çalışmayla bu ay sonuna kadar termik santrallerin son durumunu netleştireceğiz. Bazılarının filtrasyon sistemi var, bazılarınınki eksik, bazılarınınki yapım aşamasında, bazılarında ise hiçbiri yok. Dolayısıyla durumun net bir şekilde tespitini yapacağız."

Termik santrallerin alması gereken tedbirlerin daha önce ilgili yerlere bildirildiğini belirten Kurum, "Alınabilecek tedbirleri almaları gerektiğini kendilerine zaten ifade ettik, 1 Ocak itibarıyla da mevcut durumlarına göre gerekli cezai süreci başlatmış olacağız. Çevre mevzuatımıza aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız" diye konuştu.