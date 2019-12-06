HABER /  POLİTİKA

Bakan Murat Kurum'dan termik santral açıklaması! Mevzuata uymazsa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termik santrallere baca filtresini erteleme kararını veto etmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamada bulunarak " Bu ay içinde 13 termik santralin ayrı ayrı incelemesi yapılıp son durumu tespit edilecek." dedi.

Havayı kirleten 15 termik santralin bacasına filtre takılmasını iki buçuk yıl erteleyen düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmişti. Bunun sebebini ise Erdoğan "Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş bitmiştir." diyerek açıklamıştı.

Kirlilik sebebiyle yasayı veto etmişti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre mevzuatına uymayan termik santrallere ilişkin açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini hatırlattı. Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız, termik santrallerin bacalarındaki kirlilik sebebiyle yasayı veto etti. Bu anlamda gerçekten çevre hassasiyeti olan çok önemli bir lidere ve eşine sahibiz, bu ülke olarak önemli bir değer. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yürüteceği ortak çalışma ile insan sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla termik santrallere ilişkin yeni bir sürecin başladığını açıkladı.

'Kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız'

Bakanlıklara bağlı ekiplerin, aralık ayı boyunca 13 termik santrali ayrı ayrı inceleyeceğini vurgulayan Kurum, şunları söyledi:

"13 termik santralimiz var. Bunların durumları tamamen birbirinden farklı. İllerimize, termik santrallerin son durumunun tespit edilmesi için talimat gönderdik. Aralık ayı içerisinde 13 termik santralimizin her birinin ayrı ayrı incelemesini ekiplerimiz yapacaklar, son durumlarını tespit edecekler. İllerimizden gelen çalışmayla bu ay sonuna kadar termik santrallerin son durumunu netleştireceğiz. Bazılarının filtrasyon sistemi var, bazılarınınki eksik, bazılarınınki yapım aşamasında, bazılarında ise hiçbiri yok. Dolayısıyla durumun net bir şekilde tespitini yapacağız."

Termik santrallerin alması gereken tedbirlerin daha önce ilgili yerlere bildirildiğini belirten Kurum, "Alınabilecek tedbirleri almaları gerektiğini kendilerine zaten ifade ettik, 1 Ocak itibarıyla da mevcut durumlarına göre gerekli cezai süreci başlatmış olacağız. Çevre mevzuatımıza aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız" diye konuştu.

İlgili Haberler
Erdoğan'ın veto ettiği termik santrallerle ilgili yasa yeni haliyle kabul edildi Erdoğan'ın veto etmişti! Termik santrallere filtre düzenlemeside flaş gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santral yasası neden iptal ettiğini açıkladı Termik santrallere baca filtresini erteleme kararı Erdoğan veto etti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ceren Özdemir'in annesi mezarı başında yürek dağladı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan'dan skandal karar! Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ayıp ya' dedi yeni ceza uygulamasını açıkladı
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili olay sözler! Seks Partisi nerede?
TSK için üretilen 1 milyon lira değerindeki malzemeyi çaldılar MİT böyle paketledi
WhatsApp'ta 7 Aralık itibarıyla toplu mesaj atılamayacak
Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç Şırnak'ın istemedi yarı yolda Van'a nakledildi
ÖNCEKİ HABERLER
Veysel İpekçi Güngören Belediye Başkan Yardımcısı kimdir?
BİLSEM 2020 tarihi 1. sınıf BİLSEM sınavı nasıl yapılıyor
Ahmet Hakan'a saldırı davasında 5 sanığa ceza
Alexander Sörloth: Doğru zamanda doğru yerdeyim
Serebral palsi belirtileri neler erken belirtisi nasıl anlaşılır?
ATV Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayında Celalettin Polat olayı! Eşi zehirleyip gömmüş
Yorumlar