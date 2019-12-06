Ceren Özdemir'in annesi mezarı başında yürek dağladı!

Annesi kızının kıyafetlerini giydi

6 Aralık tarihinde dünyaya gelen 20 yaşındaki Ceren Özdemir, toprağa verildikten 2 gün sonra mezarı başında anıldı. Anne Güfer Özdemir, kızının kıyafetlerini giyerek, mezarı başında gözyaşı döktü. Annenin, “Doğum günleri planları yapıyordun, ben nasıl dayanırım, keşke şarkı söyleyip dans etseydin, ben yataydım orada keşke, benim yavrumu nasıl aldılar? Senin kıyafetlerini giydim de geldim” diye feryatları ise yürekleri dağladı.

Acılı anne, "Böyle birisi nasıl cezaevinden dışarı salınır" diye tepkisini dile getirdi.



