Üç aydır kayıp olan hemşirenin cesedi ormanda bulundu! Kocası gözaltına alındı

Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg kentinde 7 Eylül'den beri kayıp olan hemşire Mine O.’nun cesedinde yapılacak detaylı incelemenin ardından ölüm nedeninin belirleneceği ifade edildi.

Kocası gözaltına alındı

Olayla ilgili olarak bilgi sahibi olanların polise müracaat ederek yardımcı olmalarını isteyen Duisburg polisi, 5 yaşında çocuk annesi Mine’nin kocası Ercan’ı sorgulamak amacıyla gözaltına aldı.

Ne olmuştu?

7 Eylül'de aksam saatlerinde Duisburg kentinin Kasslerfeld bölgesine giden ve uzun zamandır Almanya’da yaşamayan bir arkadaşında kalmak üzere evinden ayrılan Mine O.’dan bu zamana kadar haber alınamamış, polis hemşirenin hayatından endişe edildiği için kayıplar listesinde resmini yayınlayarak bulunması için çalışma başlatmıştı.