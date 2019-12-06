HABER /  DÜNYA

Üç aydır kayıp olan hemşirenin cesedi ormanda bulundu! Kocası gözaltına alındı

ALMANYA'da 7 Eylül'den bu yana kayıp olan hemşire Mine O.'nun cesedi ormanlık alanda gömülü şekilde bulundu. Kocası sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg kentinde 7 Eylül'den beri kayıp olan hemşire Mine O.’nun cesedinde yapılacak detaylı incelemenin ardından ölüm nedeninin belirleneceği ifade edildi.

Kocası gözaltına alındı

Olayla ilgili olarak bilgi sahibi olanların polise müracaat ederek yardımcı olmalarını isteyen Duisburg polisi, 5 yaşında çocuk annesi Mine’nin kocası Ercan’ı sorgulamak amacıyla gözaltına aldı.

Ne olmuştu?

7 Eylül'de aksam saatlerinde Duisburg kentinin Kasslerfeld bölgesine giden ve uzun zamandır Almanya’da yaşamayan bir arkadaşında kalmak üzere evinden ayrılan Mine O.’dan bu zamana kadar haber alınamamış, polis hemşirenin hayatından endişe edildiği için kayıplar listesinde resmini yayınlayarak bulunması için çalışma başlatmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ünlü gurme Vedat Milor sosyal medyayı salladı: Eşimle parası için evlendim Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! Dolara güvenenlerin...
Bakan Murat Kurum'dan termik santral açıklaması! Mevzuata uymazsa...
Yunanistan'dan skandal karar! Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ayıp ya' dedi yeni ceza uygulamasını açıkladı
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili olay sözler! Seks Partisi nerede?
TSK için üretilen 1 milyon lira değerindeki malzemeyi çaldılar MİT böyle paketledi
ÖNCEKİ HABERLER
Öğretmen atama takvimi 2020 ilk atama ne zaman?
Veysel İpekçi istifa etti Güngören Belediye'sinde tuvalet cezası verdi
Veysel İpekçi aslen nereli Veysel İpekçi kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?
Veysel İpekçi Güngören Belediye Başkan Yardımcısı kimdir?
BİLSEM 2020 tarihi 1. sınıf BİLSEM sınavı nasıl yapılıyor
Emmy Ödülü'nü alan ilk Türk Haluk Bilginer değilmiş! Bakın kimmiş
Yorumlar