Veysel İpekçi aslen nereli Veysel İpekçi kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?

Türkiye Güngören Belediye Başkanı Yardımcısı Veysel İpekçi'nin belediye çalışanına yaptığı 'Tuvalet önünde oturma' cezasını konuşuyor. Veysel İpekçi her ne kadar şaka yaptım dese de bu olay sosyal medyayı da salladı. Peki kimdir bu Veysel İpekçi, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?

Veysel İpekçi belediyede çalışan şoföre verdiği tuvalet önünde oturma cezası ile Türkiye'nin gündemi oldu. Kendisini gördüğünde kalmadığı için belediye şoförüne kendince ceza kesen Veysel İpekçi bu davranışı ile tepki topladı. Peki Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in yardımcısı olan Veysel İpekçi kimdir, aslen nereli?

Veysel İpekçi kimdir?

1982 ‘de Trabzon’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesinde yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü bitirdikten sonra AÜ Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Mensup Kültür ve Eğitim Derneği Başkanlığı yaptı. Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Güngören Belediyesi’ni kazanan AK Parti’nin ilçe belediye başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Peki büyük tepki toplayan ayağa olay nasıl yaşandı: AK Partili Güngören Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediyede çalışan bir şoföre "tuvalet önünde oturma" cezası verdi. İpekçi geçtikçe tuvalet önünde ayağa kalkıp selam vermek zorunda kaldı. Şoför, mesaisi boyunca başkanlık katındaki tuvalet önünde oturup İpekçi geçtikçe ayağa kalkıp selam vermek zorunda kaldı. Güngören Belediyesi’ndeki çirkin muamele AK Partilileri de isyan ettirdi.

Mehmet Özhaseki aradı İpekçi istifa etti

Yerel Yönetimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, tahammül sınırlarını zorlayan görüntü sonrası harekete geçti ve İpekçi'nin biletini kesti. Türkiye'nin konuştuğu İpekçi, baskılar sonrası istifa etmek zorunda kaldı.

Güngören Belediye Başkanı Demir'den açıklama: Özür dileriz

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı