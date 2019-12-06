Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! Dolara güvenenlerin...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Artık pozitif büyümeye geçildiğine dikkat çeken Albayrak'ın dolarla ilgili sözleri dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum'da iş dünyası ile bir araya geldi.Bakan Albayrak, "Ekonomik aktivitede toparlanma eğilimi artıyor. Yabancı kuruluşlar büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmek zorunda kaldı." dedi.

Dolara güvenenlerin halini sormak lazım

Türkiye'nin ekonomiye yönelik düzenlenen tüm saldırıları boşa çıkardığını belirten Bakan Albayrak, "Yılı yüzde 0,5'in üzerinde 1'e yakın büyüme rakamıyla kapatırız. Faizler düşmeye başladı, enflasyonda baskılar yavaş yavaş inmeye başladı. Türkiye tüm saldırıları boşa çıkardı. Bir sene önce dolara güvenenlerin halini sormak lazım.

Enflasyon

Yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin altında kapatırız. İhracatın artarken ithalatın azalması Türkiye'nin ürettiğinin en güzel göstergesi." şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı

Bakan Berat Albayrak, "Malumunuz ülkemiz, ekonominin her alanında büyük bir potansiyele sahip bir ülke. Son 17 yılda bu potansiyeli zaman zaman harekete geçirsek de ülkemizin karşı karşıya kaldığı sınamalarla bu süreçler dönem dönem kesintiye uğradı. Son 6 yıldır Gezi'yle başlayan olaylar, darbe girişimi, terör olaylarıyla Türkiye fiili bir savaş altında bıraktı. Özellikle son dönemdeki tüm bu ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırmalarla başa çıktı.

Türkiye ideali için omuz omuza kilitleniyoruz

Artık yeni bir dönem Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı. Türkiye’nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak şekilde harekete geçirmeye çalışacağız. Erzurum, bizim bir ve beraber olduğumuz zaman kenetlendiğimiz zaman neler yapabileceğimizi en iyi bilen kentlerden birisi. Büyük ve güçlü Türkiye ideali için omuz omuza kilitleniyoruz. Erzurum ekonomisini geliştirmek için valimiz ve milletvekillerimiz ile konuştuk. Yeni sanayi bölgesi ve Tekstilkent ile ilgili biz hepsine destek vermenin taahhüdünü veriyoruz. Destek ve para bizden yeter ki siz bunları bitirin." dedi.