Fatih Terim topun ağzında! Hayaller Paris gerçekler Tuzla

Ligde ve Avrupa’da istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Türkiye Kupası’nda da hüsrana uğradı. Taraftar, kötü tablodan Fatih Terim'i sorumlu tutuyor.

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezon yarıştığı üç kulvarda da saha içerisinde istediği sonuçları alamıyor.

Üç kulvarda hüsran yaşanıyor

Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda mücadele eden sarı-kırmızılı takım, üçünde de kötü performans sergiliyor. Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkma şansını kaybeden Galatasaray, Club Brugge ile evinde berabere kalarak Avrupa Ligi biletini ihtimallere bıraktı.

Son 4 resmi maçını kazanamıyor

Süper Lig’de ise art arda puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılı takım, zirvenin 7 puan gerisinde 8. sırada yer alıyor. Son olarak Türkiye Kupası’na 5. turdan katılan Cimbom, TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor’a 2-0 yenilerek, üst tur şansını zora soktu. Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Kendi dediğini inkar etti

Bu süreçte takımı bir türlü toparlayamayan, gol bölgesinde farklı alternatifler geliştiremeyen ve formsuz oyuncularda ısrar eden Fatih Terim, eleştirilerin odağında yer aldı. Puan kaybedilen maçların ardından oyuncularını eleştiren ve kadroda değişikliğe gideceğinin sinyallerini veren Terim, söylediğinin aksine yine aynı oyuncularda ısrar etti. Kupa maçında ise yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya süren tecrübeli çalıştırıcı, alınan mağlubiyetin ardından, as oyuncularını eleştirdiği gibi bu kez yedek futbolcuları hedefe koydu.

Terim topun ağzında

Terim’in kötü gidişatı tersine çevirememesi ve sürekli oyuncularıyla ilgili gerekçeler üretmesi, taraftarların eleştirisine neden oldu. Özellikle sosyal medyada Fatih Terim’in artık bırakması gerektiği mesajları yazıldı. Galatasaraylı taraftarlar, kötü gidişe 'dur' diyemeyen Fatih Terim'e 'Hani verdiğin sözler' diyerek sitem etti.