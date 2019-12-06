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Savunma Sanayisi Başkanı İsmail Demir paylaştı! İşte insansız kara araçları

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanı İsmail Demir, hafif sınıf insansız kara aracına ait prototipin ilk görüntülerini Twitter'dan paylaştı.

İsmail Demir, "Mağara, meskûn mahal, çok katlı bina, geniş arazi operasyonlarında güvenlik birimlerimizin minik yardımcıları olacaklar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı prototipleriyle ilgili bilgi paylaştı.

Seri üretime geçilecek

Demir, testlerin tamamlandığını ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda seri üretime geçileceğini açıkladı. Demir ayrıca ilgi duyan herkesin fikir ve tasarımlarını paylaşması çağrısında bulundu.

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