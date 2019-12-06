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Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nca Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 4'e yükseldiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Tutak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. 

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