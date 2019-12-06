Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yunanistan'dan skandal karar! Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ayıp ya' dedi yeni ceza uygulamasını açıkladı

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili olay sözler! Seks Partisi nerede?