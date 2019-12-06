AK Parti Artvin İl Başkanı Alpaslan istifa etti

Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan, basın toplantısı düzenleyerek il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti, büyük kongre öncesi teşkilatlarda yenilenme ve değişim adına bazı il başkanlarıyla yollarını ayırıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan istifasının gerekçesi olarak "AK Parti İl Başkanlığı görevimden, içinde bulunduğum ekonomik durum nedeniyle zaman ayıramayacak olmamdan dolayı ve kongre sürecimizi başlaması ve yeni görev alacak arkadaşlarımızın önünü açmak adına ayrılmak isteğimi genel merkezimize iletmiştim. Olurlarını almak suretiyle bugün itibariyle il başkanlığı görevimden ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.