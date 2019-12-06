Alman devlet kanalından Atatürk'e hadsiz yakıştırma

Alman devlet televizyon kanalı ARD'de yayınlanan belgeselde, Mustafa Kemal Atatürk'ü Adolf Hitler ile kıyaslayarak 'işbirliği yaptılar' iddiasını gündeme getirdi.

Söz konusu haber, Almanya'daki Türk toplumu temsilcileri tarafından büyük tepki çekti. Temsilciler, TV binasının önünde protesto düzenleyeceklerini duyurdu. Alman devlet televizyon kanalı ARD'de yayınlanan 'ttt - titel, thesen, temperamente' adlı programda gösterilen 'Unutulan Katliam-Atatürk Alevileri Nasıl Öldürdü' adlı belgeselde, Atatürk Nazi diktatörü Adolf Hitler ile kıyaslandı.

Kanalı protesto edecekler

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre belgeselde Türkiye’nin Hitler Almanyası'ndan zehirli gaz satın aldığı ve bunu Tunceli'de kullandığı iddia edildi. Atatürk’ü eli kanlı bir diktatör gibi gösteren filme karşı Türk sivil toplum kuruluşları ARD’nin Berlin binası önünde protesto gösterisi yapacak. Daha sonra Köln’de ARD ve WDR televizyonlarının önünde CHP Kuzey Ren Vestfalya Birlikleri, Atatürkçü Düşünce Dernekleri ve İyi Toplum Gönüllüleri protesto gösterileri düzenleyecek.

CHP Almanya'dan tepki

Filmin 'Tamamen kasıtlı ve tek yanlı olduğunu' vurgulayan CHP Almanya Birlikleri bir açıklama yaparak, şu ifadelere yer verdi: Böyle bir film bizi çok derinden sarsmıştır. Bu tür tek taraflı yayınlar sosyal barışı tehdit ediyor. Bizim Almanya’da yaklaşık 10 bin üyemiz var ve bunlar televizyon vergisi ödüyor. Filme karşı protestomuzu mektupla ilettik ve devamı gelecek. Bu konuda ARD’den nasıl böyle tek taraflı bir yayın yaptığına dair açıklama istiyoruz.