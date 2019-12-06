Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Libya tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Yunanistan Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesine ilişkin, "Bir büyükelçinin sınır dışı edilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu’na katılmak üzere geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da, European Bank for Reconstruction and Development Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn’u kabul etti.

''NATO'da Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil''

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişki yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı; ''Dörtlü Zirve samimi bir ortamda çok faydalı bir toplantı oldu. İkinci toplantı şubat ayında İstanbul'da gerçekleştireceğiz. NATO'da Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil.''

''Türkiye'yi eleştirmeyi tercih ettiler''

Libya ile iki anlaşma imzaladıklarını belirten Çavuşoğlu, ''İki tane anlaşma imzaladık. Bir tanesi güvenlik iş birliği anlaşması. Uluslararası hukuka uygun bir anlaşma. Doğu Akdeniz'de biz başından beri hep şunu söylüyoruz. GKRY hariç bu konuda ikili ya da çok konulu anlaşmalara hazırız ama bazı ülkeler tek taraflı adımı ve Türkiye'yi eleştirmeyi tercih ettiler. Biz bölgede iş birliğinden yanayız.'' dedi.

''Adam gibi isteselerdi Libya da verirdi biz de verirdik''

Bir ülkeyi tehdit etmek doğru mu? Bu gizli saklı bir şey değil. Bizim meclisimizden geçen bir zaptın gizli kalması mümkün mü? Libya'ya telefon açıp da o belgeyi bana göndermezsen büyükelçini sınır dışı edeceğim dersen Libya böyle bir duruma boyun eğmez. Adam gibi isteselerdi Libya da verirdi biz de verirdik.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Esad rejimi 500 binden fazla insanı öldürmüştür. Seçim olsun ve Suriye halkı kendi kararını versin diye Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarını yürütüyoruz.

Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak.

(Doğu Akdeniz'de) Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz.