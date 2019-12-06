Davutoğlu ilk kaybını verdi! Partinin kurucular kurulu üyesi İhsan Özkes istifa etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partisinden ilk istifa haberi geldi. Partinin kurucular kurulunda yer alan eski CHP'li İhsan Özkes, istifa kararı aldığını duyurdu.

İhsan Özkes, kurucular arasında yer almama kararını Ahmet Davutoğlu'na ilettiğini de belirtti.

Kararını Twitter'dan duyurdu

CHP 24. ve 25. dönem İstanbul Milletvekilliği yapan İhsan Özkes, kararını Twitter'dan kamuoyu ile paylaştı.

İhsan Özkes'in paylaşımı şöyle: Eski Başbakanlardan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucuları arasında idim. Ancak gördüğüm lüzum üzerine kurucular arasında yer almama kararımı Zatıalileri ile paylaştım.