Pınar Deniz kimdir kaç yaşında Pınar Deniz dizileri hangisi?

Vatanın Sensin dizisinde Yıldız karakteri ile alkış toplayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in hayatı merak konusu oldu. Kardeşim Benim 2 filminde de rol alan Pınar Deniz İstanbullu ve 1994 yılında doğdu. Sosyal medyayı da aktif kullanan Pınar Deniz'in boyu ve hakkında merak edilenler haberimizde.

Vatanım Sensin dizisi ile yıldızı parlayan ve sonra sinem filminde rol alan başarılı ve güzel oyuncu Pınar Deniz aslen İstanbullu ve 1994 doğumlu. Pınar Deniz kimdir? Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni kazanmaya devam eden Pınar Deniz kimdir? Kaç yaşındadır? Pınar Deniz’in öz geçmişi…

PINAR DENİZ KİMDİR: Sevilen oyuncu Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu başarısı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplamaktadır.

Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır.

İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır.