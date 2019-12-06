HABER /  YEREL

Gürbulak sınır kapısında 18,4 ton siyanür yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi.

İran’a gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısına gelecek bir tıra ilişkin Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce alınan ihbar üzerine harekete geçildi. Konu hakkında gerekli araştırma ve inceleme yapılarak elde edilen bulgu ve bilgiler Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi.

Sınır kapısına gelen şüpheli araç, ekiplerce durduruldu. Aracın yükünün resmi belgelerde “sodyum” olarak beyan edilmesine rağmen kimyasal maddenin içerisinde bulunduğu 360 adet varilin üzerinde “sodyum siyanür” ifadesinin bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine aracın etrafında çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmamak üzere gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Özel kıyafetler giyen uzmanlar tarafından araçta taşınan maddeden numune alındı. Bakanlığa bağlı uluslararası akreditasyon sahibi laboratuvarda gerçekleştirilen analizler sonucunda yükün sodyum siyanür isimli zehirli kimyasal olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan 18 bin 400 kilogram sodyum siyanür maddesine ilişkin sorumlular hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri uyarınca adli işlem başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'de Nazi selamı veren cezaevi memurlarının hepsi görevden alındı
Dünyaca ünlü medya danışmanı Cambridge Camisi'nde Müslüman oldu
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Libya tepkisi
Davutoğlu ilk kaybını verdi! Partinin kurucular kurulu üyesi İhsan Özkes istifa etti
Fatih Terim topun ağzında! Hayaller Paris gerçekler Tuzla
Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! Dolara güvenenlerin...
ÖNCEKİ HABERLER
Halk TV satılıyor Deniz Baykal ne istedi? Ekrem İmamoğlu detayı
Sağlık Bakanlığı ve Diyanet personel alacak
Hollanda'da Türkiye kökenli kadın öldürüldü
Aile hekimi randevu alma MHRS yeni işlemi yapma-2019
TBMM Başkanı Şentop: "Eğitim harcamalarına 176 milyar lira ayırdık"
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Yorumlar