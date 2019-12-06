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Ceren Özdemir'in babası konuştu! Bu tür olaylar için idam gerekiyor

ORDU 'da vahşice öldürülüne balerin Ceren Özdemir'in babası önemli açıklamalar yaptı. Acılı baba ''ben çocuklarımı yetiştirmek için 35 senedir garsonluk yapıyorum'' diyerek idam istedi.

Geçtiğimiz gün vahşice öldürülen Ceren Özdemir'in babası bu tarz olaylarda idamın gerekli olduğunu söyledi. Türkiye, bir kez daha katledilen genç bir kadın için ağlıyor. Ordu Altınordu'da bıçaklanarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir, dün toprağa verildi. Bugün ise Ceren'in doğum günü.

Aile ise taziyeleri kabul ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Özdemir ailesine başsağlığı ziyaretine gitti. Baba Yılmaz Özdemir ise önemli açıklamalar yaptı.

İdam gerekiyor

İdam cezasıyla ilgili konuşan Özdemir; "Normalde idama karşıyız ama bu tür vakalarda idam cezası gerekiyor. Yarın yine bunları topluma bırakacaklar. Açığa alacaklar, açıktan yine kaçacaklar. Ben gül gibi çocuğumu 20 yıldır yetiştirmişim. Bunun kararını artık devlet büyükleri verecek. Bizim sorumluluğumuzda değil. Bu problemi büyüklerimiz çözecek." ifadelerini kullandı.

Ben çocuklarımı yetiştirmek için 35 senedir garsonluk yapıyorum

Ceren'in babası, şunları da ifade etti; "Biz devletin koruması altındayız, bizi de koruyacak, çocuklarımızı da koruyacak. Bu vatan hepimizin vatanı. O çocuğumuzu yetiştirmek için bu hale getirmek için 35 senedir garsonluk yapıyorum. Bize düşen vatana millete faydalı çocuklar yetiştirmek. Ben de onu yaptım zaten. Başka da elimden bir şey gelmez."

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